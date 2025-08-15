Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии врачи борются за жизнь новорожденного с переломом черепа

23:47, 15 авг 2025

Восьмидневного младенца из Стерлитамака экстренно доставили вертолетом санитарной авиации в Уфу. Ребенок получил тяжелые травмы головы в бытовых условиях и сейчас находится в реанимации.

У малыша диагностировали открытый перелом свода и основания черепа, а также ушиб головного мозга. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Решение о переводе в столичную Республиканскую детскую клиническую больницу было принято для оказания высокотехнологичной помощи.

Информацию о происшествии и состоянии ребенка подтвердил главный врач больницы №1 города Стерлитамак Ильшат Яппаров.

