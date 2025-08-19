Все новости Уфы и Башкортостана
Уфимские врачи спасли мужчину, который проглотил зубную щетку

10:45, 19 авг 2025

Житель Уфы во время утренней чистки зубов случайно проглотил зубную щетку. Он не растерялся и сразу вызвал скорую. Мужчину доставили в городскую больницу №8, где ему помогли врачи-эндоскописты.

Щетка уже опустилась в нижнюю часть пищевода и почти достигла желудка. Ситуацию осложняло то, что по цвету она практически не отличалась от окружающих тканей — найти и зацепить ее было непросто.

Врачам удалось извлечь предмет с помощью эндоскопа, без единого разреза. Это позволило избежать тяжелых последствий: если бы щетка прошла дальше в кишечник, пациенту потребовалась бы полостная операция и был бы высокий риск перитонита — смертельно опасного воспаления.

Благодаря быстрой реакции самого мужчины и мастерству врачей всё закончилось благополучно. В тот же день пациента выписали домой.

