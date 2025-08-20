Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе врачи спасли двух мужчин, отравившихся суррогатным алкоголем из Сочи

22:04, 20 авг 2025

Врачи уфимской больницы №21 выписали двух мужчин, которые поступили с тяжелым отравлением после употребления алкоголя, привезенного из Сочи. Оба пациента находились в реанимации в критическом состоянии, но их удалось спасти, сообщили в республиканском Минздраве.

Первый пострадавший, 30-летний мужчина, попал в больницу 8 августа и был выписан 15-го. Второй, 60-летний уфимец, был госпитализирован 13 августа после того, как его угостила спиртным случайная попутчица. Его выписали 18 августа.

Ранее от отравления суррогатным алкоголем из Сочи погибла 36-летняя женщина. Перед смертью она потеряла зрение.

Теги: Уфа отравление
