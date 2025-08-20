Все новости Уфы и Башкортостана
В кардиоцентре Башкирии спасли недельного младенца и 99-летнего пациента

22:44, 20 авг 2025

Врачи Республиканского кардиоцентра спасли жизнь недельному младенцу с врожденным пороком сердца. Операция стала одной из самых сложных с момента открытия нового хирургического корпуса в июне этого года. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии и восстанавливается, сообщил в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров.

Это не единственный пример работы врачей на пределе возможностей. Недавно в центре помогли 99-летнему мужчине с инфарктом миокарда — ему провели коронарное стентирование. Оба пациента, самый юный и самый пожилой, идут на поправку.

Новый корпус кардиоцентра работает чуть больше двух месяцев, но уже показывает результаты. За это время врачи провели свыше 80 уникальных высокотехнологичных операций. Всего же с июня специалисты выполнили более 5,3 тысячи различных вмешательств и диагностических процедур. Стационарное лечение получили свыше 4,3 тысячи человек, а консультации в поликлинике — более 33 тысяч жителей республики.

Руководитель региона напомнил, что лучшее лечение — это профилактика. Он призвал жителей беречь здоровье, чтобы не доводить ситуацию до хирургического вмешательства.

