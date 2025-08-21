В деревне под Уфой ввели карантин по бешенству

22:12, 21 авг 2025

С 20 августа в деревне Еремеево Чишминского района действует карантин из-за вспышки бешенства среди животных. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации Башкортостана.

Источник заражения обнаружили в частном хозяйстве на улице Березовой. На этой территории ввели строгие правила:

Посторонним вход запрещен. Пройти могут только местные жители, ветеринары и специалисты, которые работают на месте.

Больных животных лечить нельзя.

Ввоз и вывоз скота ограничен. Перемещать можно только тех животных, которые привиты от бешенства.

Ограничения коснулись и прилегающих к Еремеево территорий. Здесь временно отменили все ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных. Хозяева, которые планируют вывезти скот на убой, должны сначала обязательно его вакцинировать.

Автор: Семен Подгорный