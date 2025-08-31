В Башкирии — опасность мышиной лихорадки. Как защитить себя и близких
21:50, 31 авг 2025
Минздрав предупреждает жителей республики о риске заражения геморрагической лихорадкой. Эту болезнь переносят лесные мыши и полевки, и она может привести к смерти.
Как можно заразиться?
Вирус попадает в организм двумя путями. Первый — вдохнуть пыль с частицами высохших испражнений грызунов во время уборки на даче, в гараже или походе. Второй — съесть продукты, до которых добрались мыши.
Чтобы защитить себя, соблюдайте простые правила:
- При уборке в пыльных помещениях или работе в саду надевайте маску.
- Проводите только влажную уборку, чтобы не поднимать пыль в воздух.
- Тщательно мойте руки после любых работ на улице.
- Храните продукты в плотно закрытой таре, недоступной для грызунов.
На какие симптомы обратить внимание:
- Высокая температура, озноб и слабость.
- Сильная головная боль.
- Тошнота, рвота.
- Характерные боли в пояснице.
- Иногда появляются сыпь на теле, отеки лица и носовые кровотечения.
Если вы заметили у себя или близких похожие признаки, немедленно обратитесь к врачу. Не пытайтесь лечиться самостоятельно — это смертельно опасно.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
