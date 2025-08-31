Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии — опасность мышиной лихорадки. Как защитить себя и близких

В Башкирии — опасность мышиной лихорадки. Как защитить себя и близких

21:50, 31 авг 2025

Минздрав предупреждает жителей республики о риске заражения геморрагической лихорадкой. Эту болезнь переносят лесные мыши и полевки, и она может привести к смерти.

Как можно заразиться?

Вирус попадает в организм двумя путями. Первый — вдохнуть пыль с частицами высохших испражнений грызунов во время уборки на даче, в гараже или походе. Второй — съесть продукты, до которых добрались мыши.

Чтобы защитить себя, соблюдайте простые правила:

  • При уборке в пыльных помещениях или работе в саду надевайте маску.
  • Проводите только влажную уборку, чтобы не поднимать пыль в воздух.
  • Тщательно мойте руки после любых работ на улице.
  • Храните продукты в плотно закрытой таре, недоступной для грызунов.

На какие симптомы обратить внимание:

  • Высокая температура, озноб и слабость.
  • Сильная головная боль.
  • Тошнота, рвота.
  • Характерные боли в пояснице.
  • Иногда появляются сыпь на теле, отеки лица и носовые кровотечения.

Если вы заметили у себя или близких похожие признаки, немедленно обратитесь к врачу. Не пытайтесь лечиться самостоятельно — это смертельно опасно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Не только клещи: 2 опасных «сожителя» на даче, заражающих людей целыми семьями

Читайте также:

Не только клещи: 2 опасных «сожителя» на даче, заражающих людей целыми семьями
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Читайте также

В Башкирии предупредили о сезоне мышиной лихорадки
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии предупредили о сезоне мышиной лихорадки
Роспотребнадзор предупреждает: в Башкирии участились случаи заболевания мышиной лихорадкой
Здравоохранение в Башкирии
Роспотребнадзор предупреждает: в Башкирии участились случаи заболевания мышиной лихорадкой
Эти утеплители грызунам не по вкусу — в них они никогда не живут: 5 антимышиных вариантов — не грызут даже крысы
Это интересно
Эти утеплители грызунам не по вкусу — в них они никогда не живут: 5 антимышиных вариантов — не грызут даже крысы
Не только клещи: 2 опасных «сожителя» на даче, заражающих людей целыми семьями
Это интересно
Не только клещи: 2 опасных «сожителя» на даче, заражающих людей целыми семьями


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен