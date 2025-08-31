В Башкирии — опасность мышиной лихорадки. Как защитить себя и близких

21:50, 31 авг 2025

Минздрав предупреждает жителей республики о риске заражения геморрагической лихорадкой. Эту болезнь переносят лесные мыши и полевки, и она может привести к смерти.

Как можно заразиться?

Вирус попадает в организм двумя путями. Первый — вдохнуть пыль с частицами высохших испражнений грызунов во время уборки на даче, в гараже или походе. Второй — съесть продукты, до которых добрались мыши.

Чтобы защитить себя, соблюдайте простые правила:

При уборке в пыльных помещениях или работе в саду надевайте маску.

Проводите только влажную уборку, чтобы не поднимать пыль в воздух.

Тщательно мойте руки после любых работ на улице.

Храните продукты в плотно закрытой таре, недоступной для грызунов.

На какие симптомы обратить внимание:

Высокая температура, озноб и слабость.

Сильная головная боль.

Тошнота, рвота.

Характерные боли в пояснице.

Иногда появляются сыпь на теле, отеки лица и носовые кровотечения.

Если вы заметили у себя или близких похожие признаки, немедленно обратитесь к врачу. Не пытайтесь лечиться самостоятельно — это смертельно опасно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen