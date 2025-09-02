В Башкирии запустят массовую прививочную кампанию от краснухи
21:52, 02 сен 2025
С октября в Башкирии стартует бесплатная дополнительная вакцинация от краснухи. Это необходимо, чтобы остановить рост заболеваемости, зафиксированный в этом году. Прививка особенно важна для женщин, планирующих беременность, и для детей.
Чем опасна краснуха
На первый взгляд, краснуха — легкое заболевание с сыпью, которое чаще всего переносят дети. Однако для беременной женщины вирус представляет серьезную угрозу. Если будущая мать заразится на раннем сроке, это может привести к тяжелым и необратимым последствиям для ребенка: врожденным порокам сердца, слепоте и глухоте.
Кому нужно сделать прививку
Пройти вакцинацию стоит, если вы или ваш ребенок:
- Никогда не прививались от краснухи.
- Получили только одну дозу вакцины вместо двух положенных.
- Не имеете документов, подтверждающих прохождение вакцинации.
- Уверены, что никогда не болели краснухой.
Кампания по дополнительной иммунизации пройдет по всей стране и продлится до конца 2026 года. Чтобы защитить свое здоровье и здоровье будущих детей, обратитесь в поликлинику по месту жительства и уточните, как сделать прививку.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.