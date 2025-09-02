Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии запустят массовую прививочную кампанию от краснухи

21:52, 02 сен 2025

С октября в Башкирии стартует бесплатная дополнительная вакцинация от краснухи. Это необходимо, чтобы остановить рост заболеваемости, зафиксированный в этом году. Прививка особенно важна для женщин, планирующих беременность, и для детей.

Чем опасна краснуха

На первый взгляд, краснуха — легкое заболевание с сыпью, которое чаще всего переносят дети. Однако для беременной женщины вирус представляет серьезную угрозу. Если будущая мать заразится на раннем сроке, это может привести к тяжелым и необратимым последствиям для ребенка: врожденным порокам сердца, слепоте и глухоте.

Кому нужно сделать прививку

Пройти вакцинацию стоит, если вы или ваш ребенок:

  • Никогда не прививались от краснухи.
  • Получили только одну дозу вакцины вместо двух положенных.
  • Не имеете документов, подтверждающих прохождение вакцинации.
  • Уверены, что никогда не болели краснухой.

Кампания по дополнительной иммунизации пройдет по всей стране и продлится до конца 2026 года. Чтобы защитить свое здоровье и здоровье будущих детей, обратитесь в поликлинику по месту жительства и уточните, как сделать прививку.

Автор: Семен Подгорный
