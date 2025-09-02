В Башкирии запустят массовую прививочную кампанию от краснухи

21:52, 02 сен 2025

С октября в Башкирии стартует бесплатная дополнительная вакцинация от краснухи. Это необходимо, чтобы остановить рост заболеваемости, зафиксированный в этом году. Прививка особенно важна для женщин, планирующих беременность, и для детей.

Чем опасна краснуха

На первый взгляд, краснуха — легкое заболевание с сыпью, которое чаще всего переносят дети. Однако для беременной женщины вирус представляет серьезную угрозу. Если будущая мать заразится на раннем сроке, это может привести к тяжелым и необратимым последствиям для ребенка: врожденным порокам сердца, слепоте и глухоте.

Кому нужно сделать прививку

Пройти вакцинацию стоит, если вы или ваш ребенок:

Никогда не прививались от краснухи.

Получили только одну дозу вакцины вместо двух положенных.

Не имеете документов, подтверждающих прохождение вакцинации.

Уверены, что никогда не болели краснухой.

Кампания по дополнительной иммунизации пройдет по всей стране и продлится до конца 2026 года. Чтобы защитить свое здоровье и здоровье будущих детей, обратитесь в поликлинику по месту жительства и уточните, как сделать прививку.

Автор: Семен Подгорный