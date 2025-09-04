Как жителям Башкирии защитить сердце осенью. Советы главного кардиолога

22:27, 04 сен 2025

С наступлением осени в Башкирии растёт число обострений у людей с болезнями сердца. Об этом предупреждает руководитель Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.

Почему осенью сердцу тяжелее?

Нагрузка на сердце возрастает из-за двух главных причин.

1. Смена погоды. Резкие перепады температуры, скачки атмосферного давления и короткий световой день заставляют сосуды и сердце работать в усиленном режиме. Особенно тяжело это переносят пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

2. Стресс после отпусков. Возвращение к рабочему и учебному ритму — это дополнительная нагрузка на организм. После расслабленного лета тело вынуждено адаптироваться, что тоже отражается на сердце.

Что делать, чтобы избежать проблем

Ирина Николаева советует не ждать ухудшения самочувствия и позаботиться о здоровье заранее. Вот простые шаги, которые помогут защитить сердце:

Контролируйте давление и пульс . Регулярно измеряйте их, особенно если чувствуете себя неважно.

. Регулярно измеряйте их, особенно если чувствуете себя неважно. Ведите дневник здоровья . Если у вас уже есть диагноз, записывайте свои показатели. Это поможет врачу быстрее оценить ваше состояние и скорректировать лечение.

. Если у вас уже есть диагноз, записывайте свои показатели. Это поможет врачу быстрее оценить ваше состояние и скорректировать лечение. Не откладывайте визит к врачу . При болях в груди, одышке или резких скачках давления сразу обращайтесь за помощью.

. При болях в груди, одышке или резких скачках давления сразу обращайтесь за помощью. Добавьте умеренную активность . Прогулки на свежем воздухе помогут укрепить сердце.

. Прогулки на свежем воздухе помогут укрепить сердце. Питайтесь сбалансированно. Меньше жирного и солёного, больше овощей и фруктов.

Главное — быть внимательным к своему организму. Простые действия помогут пережить осенние перепады без вреда для здоровья.

Автор: Семен Подгорный