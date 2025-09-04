Как жителям Башкирии защитить сердце осенью. Советы главного кардиолога
22:27, 04 сен 2025
С наступлением осени в Башкирии растёт число обострений у людей с болезнями сердца. Об этом предупреждает руководитель Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.
Почему осенью сердцу тяжелее?
Нагрузка на сердце возрастает из-за двух главных причин.
1. Смена погоды. Резкие перепады температуры, скачки атмосферного давления и короткий световой день заставляют сосуды и сердце работать в усиленном режиме. Особенно тяжело это переносят пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.
2. Стресс после отпусков. Возвращение к рабочему и учебному ритму — это дополнительная нагрузка на организм. После расслабленного лета тело вынуждено адаптироваться, что тоже отражается на сердце.
Что делать, чтобы избежать проблем
Ирина Николаева советует не ждать ухудшения самочувствия и позаботиться о здоровье заранее. Вот простые шаги, которые помогут защитить сердце:
- Контролируйте давление и пульс. Регулярно измеряйте их, особенно если чувствуете себя неважно.
- Ведите дневник здоровья. Если у вас уже есть диагноз, записывайте свои показатели. Это поможет врачу быстрее оценить ваше состояние и скорректировать лечение.
- Не откладывайте визит к врачу. При болях в груди, одышке или резких скачках давления сразу обращайтесь за помощью.
- Добавьте умеренную активность. Прогулки на свежем воздухе помогут укрепить сердце.
- Питайтесь сбалансированно. Меньше жирного и солёного, больше овощей и фруктов.
Главное — быть внимательным к своему организму. Простые действия помогут пережить осенние перепады без вреда для здоровья.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.