В онкоцентрах Башкирии появится новое оборудование для борьбы с раком

14:48, 08 сен 2025

В 2027 году онкологические центры Башкирии получат новое оборудование для диагностики и лечения рака. На его закупку республике выделят 211,86 млн рублей из федерального бюджета.

Эти деньги — часть большой государственной программы по модернизации онкологической службы. Всего правительство России распределило более 7,4 млрд рублей между 56 регионами на 2026–2027 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На выделенные средства закупят современную радиологическую технику. Для пациентов это означает, что диагностика станет точнее и быстрее, а лечение — эффективнее. Новое оборудование поможет врачам своевременно выявлять заболевание и подбирать правильную терапию.

Финансирование является частью федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями, который входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Автор: Семен Подгорный
