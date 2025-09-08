Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии растёт заболеваемость COVID-19

В Башкирии растёт заболеваемость COVID-19

14:53, 08 сен 2025

За последние сутки в республике выявили 51 новый случай коронавируса. Всего на данный момент в Башкирии болеют 720 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Большинство заболевших — 635 человек — лечатся дома под наблюдением врачей. В больницах находятся 85 пациентов, их состояние требует госпитализации.

Система здравоохранения пока справляется с нагрузкой. В больницах республики свободно более четверти коек, предназначенных для пациентов с COVID-19.

Автор: Семен Подгорный
