В Башкирии растёт заболеваемость COVID-19
14:53, 08 сен 2025
За последние сутки в республике выявили 51 новый случай коронавируса. Всего на данный момент в Башкирии болеют 720 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Большинство заболевших — 635 человек — лечатся дома под наблюдением врачей. В больницах находятся 85 пациентов, их состояние требует госпитализации.
Система здравоохранения пока справляется с нагрузкой. В больницах республики свободно более четверти коек, предназначенных для пациентов с COVID-19.
Автор: Семен Подгорный
