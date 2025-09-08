Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Житель Уфы получил серьезные ожоги от борщевика

22:15, 08 сен 2025

В Уфе мужчина попал в больницу с ожогами после покоса травы на дачном участке. Он не заметил среди растений борщевик, сок которого попал ему на кожу.

Через некоторое время у него появились болезненные волдыри, покраснение, поднялась температура и возникла слабость. Сначала мужчина пытался лечиться дома, но его состояние только ухудшилось, и он обратился за помощью. Врачи Республиканского кожно-венерологического диспансера госпитализировали его и провели необходимое лечение, после которого он полностью выздоровел.

Что делать при контакте с борщевиком

  • Немедленно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом.
  • Закройте это место от попадания солнечных лучей на несколько дней, используя плотную одежду или повязку.
  • Не занимайтесь самолечением. При появлении покраснения или волдырей сразу обратитесь к врачу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Уфа операция
