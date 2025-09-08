Житель Уфы получил серьезные ожоги от борщевика
22:15, 08 сен 2025
В Уфе мужчина попал в больницу с ожогами после покоса травы на дачном участке. Он не заметил среди растений борщевик, сок которого попал ему на кожу.
Через некоторое время у него появились болезненные волдыри, покраснение, поднялась температура и возникла слабость. Сначала мужчина пытался лечиться дома, но его состояние только ухудшилось, и он обратился за помощью. Врачи Республиканского кожно-венерологического диспансера госпитализировали его и провели необходимое лечение, после которого он полностью выздоровел.
Что делать при контакте с борщевиком
- Немедленно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом.
- Закройте это место от попадания солнечных лучей на несколько дней, используя плотную одежду или повязку.
- Не занимайтесь самолечением. При появлении покраснения или волдырей сразу обратитесь к врачу.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Пенсионер в Башкирии получил ожоги 29% тела, сжигая мусор на участке
Здравоохранение в Башкирии
«Всё тело в пузырях»: уфимские врачи спасли трёхлетнего малыша с синдромом «ошпаренной кожи»
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионер получил ожоги, пытаясь потушить загоревшиеся дрова
Это интересно
«Чудовищные ожоги»: секреты первой помощи при контакте с борщевиком Сосновского – о них мало кто знает