Врачи в Башкирии спасли 78-летнюю женщину с тяжелой желтухой

Врачи в Башкирии спасли 78-летнюю женщину с тяжелой желтухой

21:05, 10 сен 2025

Врачи городской больницы Салавата спасли 78-летнюю жительницу Башкирии, которая поступила в критическом состоянии. Десять дней женщина страдала от сильной слабости, а затем у нее появились явные признаки механической желтухи: пожелтела кожа, потемнела моча и обесцветился кал, сообщили в медучреждении.

Пациентку экстренно госпитализировали в хирургическое отделение. Чтобы восстановить заблокированный отток желчи, врачи провели сложную малоинвазивную операцию — через небольшой прокол в печени установили специальный дренаж.

По словам главного врача больницы Алика Янышева, операция прошла успешно. Состояние женщины стабилизировалось, и сейчас она продолжает лечение в хирургическом отделении под наблюдением специалистов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават операция
