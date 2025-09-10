В Уфе врачи удалили без разрезов редкую опухоль 75-летнему мужчине
21:27, 10 сен 2025
Врачи уфимской больницы имени Куватова провели сложную операцию 75-летнему пациенту, применив современную щадящую методику. Это позволило избежать большого хирургического вмешательства и долгого восстановления, сообщили в медучреждении.
Мужчина обратился в больницу с болью в боку, слабостью и изжогой. После обследования у него обнаружили редкую доброкачественную опухоль, которая перекрывала отток желчи и могла привести к тяжелым последствиям.
Вместо традиционной полостной операции хирурги использовали эндоскоп — опухоль удалили через тонкий инструмент, не делая разрезов на животе. Раньше в таких случаях пациентам требовалась обширная операция с длительным и тяжелым периодом реабилитации.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его состояние стабильно. Восстановление проходит по плану и без осложнений.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Врачи в Башкирии спасли 78-летнюю женщину с тяжелой желтухой