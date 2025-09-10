Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе врачи удалили без разрезов редкую опухоль 75-летнему мужчине

21:27, 10 сен 2025

Врачи уфимской больницы имени Куватова провели сложную операцию 75-летнему пациенту, применив современную щадящую методику. Это позволило избежать большого хирургического вмешательства и долгого восстановления, сообщили в медучреждении.

Мужчина обратился в больницу с болью в боку, слабостью и изжогой. После обследования у него обнаружили редкую доброкачественную опухоль, которая перекрывала отток желчи и могла привести к тяжелым последствиям.

Вместо традиционной полостной операции хирурги использовали эндоскоп — опухоль удалили через тонкий инструмент, не делая разрезов на животе. Раньше в таких случаях пациентам требовалась обширная операция с длительным и тяжелым периодом реабилитации.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его состояние стабильно. Восстановление проходит по плану и без осложнений.

Автор: Семен Подгорный
Фото: телеграм-канал минздрава РБ
Теги: Уфа операция
