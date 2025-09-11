Врачи в Уфе излечили мужчину от острого лейкоза

22:15, 11 сен 2025

Врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе полностью вылечили 29-летнего пациента от острого лейкоза. Благодаря своевременной диагностике и многоэтапной терапии мужчина вернулся к нормальной жизни, работает и воспитывает дочь, сообщили в региональном Минздраве.

Все началось с жалоб на сильную усталость, синяки на ногах и носовые кровотечения. После обращения к участковому врачу анализы крови показали критическое состояние: резкое снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов, анемию и 95% незрелых клеток. Это указывало на отказ костного мозга и угрозу сильных кровотечений.

Пациента экстренно госпитализировали в РКБ имени Куватова. После анализа костного мозга гематологи подтвердили диагноз — острый промиелоцитарный лейкоз. Это агрессивная, но излечимая форма рака крови. Мужчине немедленно начали курс химиотерапии.

Болезнь начала отступать уже после первого цикла лечения. Чтобы закрепить результат, врачи провели еще три интенсивных курса и назначили двухлетнюю поддерживающую терапию. Пациент смог вернуться к работе еще на этапе профилактического лечения. Спустя три года после начала болезни в его семье родилась здоровая дочь.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав Башкирии