В Башкирии выросла заболеваемость COVID-19

14:42, 15 сен 2025

За последние сутки в республике коронавирус выявили у 82 человек. Это в 1,6 раза больше, чем неделей ранее, когда заболел 51 житель.

По данным министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, сейчас в больницах с COVID-19 находятся 93 пациента. Ещё 834 человека лечатся на дому, амбулаторно.

Автор: Семен Подгорный