В Башкирии выросла заболеваемость COVID-19
14:42, 15 сен 2025
За последние сутки в республике коронавирус выявили у 82 человек. Это в 1,6 раза больше, чем неделей ранее, когда заболел 51 житель.
По данным министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, сейчас в больницах с COVID-19 находятся 93 пациента. Ещё 834 человека лечатся на дому, амбулаторно.
Автор: Семен Подгорный
