В Башкирии выросла заболеваемость ОРВИ
22:07, 15 сен 2025
За последнюю неделю в Башкирии число заболевших ОРВИ увеличилось на 44,4%. Врачи выявили 20 368 случаев, причём почти половина из них — 9 774 — приходится на детей до 14 лет.
По данным Роспотребнадзора, самый надёжный способ уберечься от респираторных инфекций — это вакцинация. На 10 сентября прививку сделали уже почти 390 тысяч жителей республики.
В регион уже доставили необходимые препараты. Для взрослых предназначены вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», их поступило 246 890 доз. Для детей завезли 258 650 доз вакцины «Ультрикс Квадри».
Автор: Семен Подгорный
