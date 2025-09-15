В Башкирии выросла заболеваемость ОРВИ

22:07, 15 сен 2025

За последнюю неделю в Башкирии число заболевших ОРВИ увеличилось на 44,4%. Врачи выявили 20 368 случаев, причём почти половина из них — 9 774 — приходится на детей до 14 лет.

По данным Роспотребнадзора, самый надёжный способ уберечься от респираторных инфекций — это вакцинация. На 10 сентября прививку сделали уже почти 390 тысяч жителей республики.

В регион уже доставили необходимые препараты. Для взрослых предназначены вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», их поступило 246 890 доз. Для детей завезли 258 650 доз вакцины «Ультрикс Квадри».

Автор: Семен Подгорный