В Уфе девочка родилась «в рубашке»
21:49, 17 сен 2025
В Республиканском перинатальном центре Уфы врачи приняли редкие роды: новорожденная девочка появилась на свет внутри целого плодного пузыря. В народе говорят, что родившихся «в рубашке» ждет счастливая и удачливая жизнь.
Ребенок родился с помощью кесарева сечения. По словам акушера-гинеколога Станислава Ивахи, который поделился новостью, сохранить амниотический мешок целым во время операции удается крайне редко — обычно он рвется.
«Далеко не всегда получается настолько аккуратно достать малыша при кесаревом сечении. Обычно оболочка рвется раньше. Тем радостнее, когда это все же удается», — рассказал врач.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
