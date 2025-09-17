Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе девочка родилась «в рубашке»

В Уфе девочка родилась «в рубашке»

21:49, 17 сен 2025

В Республиканском перинатальном центре Уфы врачи приняли редкие роды: новорожденная девочка появилась на свет внутри целого плодного пузыря. В народе говорят, что родившихся «в рубашке» ждет счастливая и удачливая жизнь.

Ребенок родился с помощью кесарева сечения. По словам акушера-гинеколога Станислава Ивахи, который поделился новостью, сохранить амниотический мешок целым во время операции удается крайне редко — обычно он рвется.

«Далеко не всегда получается настолько аккуратно достать малыша при кесаревом сечении. Обычно оболочка рвется раньше. Тем радостнее, когда это все же удается», — рассказал врач.

