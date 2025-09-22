В Башкирии фиксируют всплеск респираторных заболеваний

22:20, 22 сен 2025

За последнюю неделю в Башкирии ОРВИ заболели более 30 тысяч человек, что на 47,4% больше, чем неделей ранее. По данным Роспотребнадзора, почти половина из них — дети младше 14 лет. В республике официально начался эпидемиологический сезон.

Для профилактики гриппа в регион уже завезли более полумиллиона доз вакцины. К середине сентября прививку сделали свыше 464 тысяч жителей.

Врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию и соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя и близких.

Автор: Семен Подгорный