Боец СВО вернулся к обычной жизни после операции в Уфе

21:35, 23 сен 2025

Врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова вылечили военнослужащего, получившего тяжелое ранение в зоне СВО. Благодаря операции с применением современных технологий мужчина полностью восстановился всего за четыре дня и уже выписан домой.

Боец поступил в урологическое отделение с последствиями пулевого ранения в поясницу. Травма вызвала образование рубца, который перекрыл мочеточник. Это нарушило работу почки и вызывало постоянную боль. Первую помощь мужчине оказали в военном госпитале, а для проведения сложной операции его направили в Уфу.

Хирурги РКБ применили малоинвазивные технологии, которые позволяют проводить вмешательства без крупных разрезов. Это помогло значительно сократить период реабилитации.

Как сообщил главврач больницы Мурад Авзалов, сейчас пациент здоров и ведет полноценную жизнь без каких-либо ограничений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: РКБ имени Г.Г. Куватова