Врачи в Башкирии поставили на ноги бойца, потерявшего способность ходить
22:09, 23 сен 2025
Военнослужащий из Башкирии с позывным «Кощей» снова ходит самостоятельно. В начале 2024 года он получил тяжелое ранение при взрыве мины и не мог передвигаться. Вернуться к полноценной жизни ему помогли врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн.
Для бойца разработали индивидуальный план восстановления. Сначала ему провели операцию, а затем он начал проходить реабилитацию: заново учился вставать и передвигаться с помощью специальных приспособлений.
Уже через два лечебных курса «Кощей» смог ходить без посторонней помощи. По словам главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина, такой результат стал возможен благодаря профессионализму врачей и комплексной терапии.
Сейчас военнослужащий завершил лечение и выписался из госпиталя.
