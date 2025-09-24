Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии провели экстренную операцию беременной с разрывом аневризмы

21:48, 24 сен 2025

Врачи уфимской больницы имени Куватова спасли жизнь беременной женщине и её ещё не родившемуся ребёнку. У пациентки на позднем сроке произошёл разрыв аневризмы сосуда головного мозга — состояние, которое во время беременности часто приводит к гибели матери и плода.

Жительница Мелеуза почувствовала острую головную боль и обратилась в местную больницу. Медики предположили кровоизлияние в мозг и срочно отправили пациентку в уфимский перинатальный центр, где КТ-исследование подтвердило диагноз. Для проведения сложной операции женщину перевели в РКБ имени Куватова.

Нейрохирурги остановили кровотечение из разорвавшейся аневризмы внутренней сонной артерии. Операция была настолько точной, что врачам удалось сохранить беременность и избежать экстренного кесарева сечения.

Через пять дней после нейрохирургического вмешательства в перинатальном центре у женщины начались естественные роды. Она родила здоровую дочь весом 2750 граммов. Новорождённую выписали домой через пять дней, а маму — через двенадцать, после стабилизации состояния.

По статистике Минздрава, до 8% женщин детородного возраста имеют внутричерепные аневризмы, разрыв которых при беременности смертельно опасен. Немедленно обращайтесь к врачу, если почувствовали внезапную, невыносимую головную боль, тошноту, рвоту, или заметили опущение века.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Мелеуз операция
