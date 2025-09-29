Все новости Уфы и Башкортостана
Врачи в Башкирии поставили на ноги 89-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

21:33, 29 сен 2025

89-летняя жительница Ишимбая снова ходит, несмотря на сложный перелом шейки бедра. Врачи местной больницы успешно провели ей операцию по замене тазобедренного сустава, вернув женщине возможность двигаться самостоятельно.

Операция заняла около часа и прошла без осложнений. Уже через несколько дней пациентка начала вставать и ходить, постепенно возвращаясь к привычной жизни.

Для пожилых людей перелом шейки бедра — опасная травма, которая часто приводит к полной неподвижности. Однако врачи ишимбайской больницы регулярно проводят подобные операции, возвращая пациентам мобильность.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Ишимбайская ЦРБ
Теги: Ишимбай операция
