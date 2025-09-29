В Башкирии 377 человек заболели мышиной лихорадкой. Как защититься осенью

22:03, 29 сен 2025

С начала года в Башкирии 377 человек заразились геморрагической лихорадкой, которую также называют мышиной. Роспотребнадзор предупреждает: осенью риск заболеть возрастает, потому что грызуны в поисках тепла перебираются в дома, дачи и хозяйственные постройки.

Хотя в этом году заболевших на четверть меньше, чем обычно, осенью грызуны становятся активнее и чаще контактируют с человеком. Это может привести к новым случаям заражения.

Как себя обезопасить

Чтобы снизить риск заражения, специалисты ведомства рекомендуют соблюдать простые правила:

Во время уборки в сарае, гараже или на даче надевайте перчатки и маску.

Храните продукты в плотно закрытых контейнерах, недоступных для грызунов.

Регулярно проветривайте помещения.

Всегда мойте руки с мылом после работы на участке или уборки.

Избегайте прямого контакта с грызунами и следами их жизнедеятельности.

Что делать дачникам

Если вы готовите дачный дом к зиме, примите дополнительные меры, чтобы защитить его от грызунов:

Закройте вентиляционные отверстия в подвале и на чердаке мелкоячеистой металлической сеткой.

Разложите отравленные приманки или поставьте капканы в укромных местах, недоступных для детей и домашних животных.

Автор: Семен Подгорный