В Башкирии 377 человек заболели мышиной лихорадкой. Как защититься осенью
22:03, 29 сен 2025
С начала года в Башкирии 377 человек заразились геморрагической лихорадкой, которую также называют мышиной. Роспотребнадзор предупреждает: осенью риск заболеть возрастает, потому что грызуны в поисках тепла перебираются в дома, дачи и хозяйственные постройки.
Хотя в этом году заболевших на четверть меньше, чем обычно, осенью грызуны становятся активнее и чаще контактируют с человеком. Это может привести к новым случаям заражения.
Как себя обезопасить
Чтобы снизить риск заражения, специалисты ведомства рекомендуют соблюдать простые правила:
- Во время уборки в сарае, гараже или на даче надевайте перчатки и маску.
- Храните продукты в плотно закрытых контейнерах, недоступных для грызунов.
- Регулярно проветривайте помещения.
- Всегда мойте руки с мылом после работы на участке или уборки.
- Избегайте прямого контакта с грызунами и следами их жизнедеятельности.
Что делать дачникам
Если вы готовите дачный дом к зиме, примите дополнительные меры, чтобы защитить его от грызунов:
- Закройте вентиляционные отверстия в подвале и на чердаке мелкоячеистой металлической сеткой.
- Разложите отравленные приманки или поставьте капканы в укромных местах, недоступных для детей и домашних животных.
