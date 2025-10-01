В Уфе выросла заболеваемость энтеровирусом среди детей

20:45, 01 окт 2025

В Уфе у 22 детей диагностировали энтеровирусную инфекцию. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость в городе превысила прошлогодний уровень в 2,4 раза. Хотя ведомство сообщает, что очаги единичны и массовой вспышки нет, родителям стоит быть внимательнее.

Как распознать болезнь

Энтеровирус легко спутать с ОРВИ. Первые признаки появляются в течение 1–10 дней после заражения. Следите за следующими симптомами:

Резкий скачок температуры до 39–40 °C.

Сильная головная боль, тошнота, иногда судороги.

Кожные высыпания.

Насморк, кашель, боль в горле и мышцах.

Как защитить ребёнка

Вакцины от энтеровируса не существует, поэтому главная защита — это гигиена. Вирус передается через грязные руки, немытые продукты и заражённую воду.

Чтобы снизить риск заражения:

Тщательно мойте руки с мылом после возвращения с улицы и перед каждым приемом пищи.

Обязательно мойте все овощи, фрукты и ягоды.

Используйте для питья только кипяченую или бутилированную воду.

Старайтесь избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы инфекции.

Автор: Семен Подгорный