Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Уфе выросла заболеваемость энтеровирусом среди детей

В Уфе выросла заболеваемость энтеровирусом среди детей

20:45, 01 окт 2025

В Уфе у 22 детей диагностировали энтеровирусную инфекцию. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость в городе превысила прошлогодний уровень в 2,4 раза. Хотя ведомство сообщает, что очаги единичны и массовой вспышки нет, родителям стоит быть внимательнее.

Как распознать болезнь

Энтеровирус легко спутать с ОРВИ. Первые признаки появляются в течение 1–10 дней после заражения. Следите за следующими симптомами:

  • Резкий скачок температуры до 39–40 °C.
  • Сильная головная боль, тошнота, иногда судороги.
  • Кожные высыпания.
  • Насморк, кашель, боль в горле и мышцах.

Как защитить ребёнка

Вакцины от энтеровируса не существует, поэтому главная защита — это гигиена. Вирус передается через грязные руки, немытые продукты и заражённую воду.

Чтобы снизить риск заражения:

  • Тщательно мойте руки с мылом после возвращения с улицы и перед каждым приемом пищи.
  • Обязательно мойте все овощи, фрукты и ягоды.
  • Используйте для питья только кипяченую или бутилированную воду.
  • Старайтесь избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы инфекции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В Башкирии — опасность мышиной лихорадки. Как защитить себя и близких
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии — опасность мышиной лихорадки. Как защитить себя и близких
В Башкирии грипп атакует школьников: заболеваемость взлетела на 13%
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии грипп атакует школьников: заболеваемость взлетела на 13%
Жители Башкирии массово заболевают гриппом
Здравоохранение в Башкирии
Жители Башкирии массово заболевают гриппом
В Башкирии выросла заболеваемость ОРВИ
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии выросла заболеваемость ОРВИ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен