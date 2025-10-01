В Уфе выросла заболеваемость энтеровирусом среди детей
20:45, 01 окт 2025
В Уфе у 22 детей диагностировали энтеровирусную инфекцию. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость в городе превысила прошлогодний уровень в 2,4 раза. Хотя ведомство сообщает, что очаги единичны и массовой вспышки нет, родителям стоит быть внимательнее.
Как распознать болезнь
Энтеровирус легко спутать с ОРВИ. Первые признаки появляются в течение 1–10 дней после заражения. Следите за следующими симптомами:
- Резкий скачок температуры до 39–40 °C.
- Сильная головная боль, тошнота, иногда судороги.
- Кожные высыпания.
- Насморк, кашель, боль в горле и мышцах.
Как защитить ребёнка
Вакцины от энтеровируса не существует, поэтому главная защита — это гигиена. Вирус передается через грязные руки, немытые продукты и заражённую воду.
Чтобы снизить риск заражения:
- Тщательно мойте руки с мылом после возвращения с улицы и перед каждым приемом пищи.
- Обязательно мойте все овощи, фрукты и ягоды.
- Используйте для питья только кипяченую или бутилированную воду.
- Старайтесь избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы инфекции.
Автор: Семен Подгорный
