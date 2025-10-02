Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе ребенок родился «в рубашке»

21:16, 02 окт 2025

В Республиканском перинатальном центре Уфы врачи приняли редкие роды — ребенок появился на свет в неповрежденном плодном пузыре. Такое явление известно как «рождение в рубашке».

Событие произошло во время плановой операции кесарева сечения. Сохранить плодный пузырь целым в ходе такого вмешательства — большая редкость, которая напрямую зависит от мастерства и слаженной работы хирургической бригады.

В народе издавна верят, что дети, рожденные «в рубашке», будут счастливыми и удачливыми на протяжении всей жизни.

