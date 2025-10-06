Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии за сутки заболели коронавирусом 111 человек

15:38, 06 окт 2025

За последние 24 часа в республике подтвердился 111 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

В настоящее время от коронавируса лечатся 865 жителей Башкирии. Большинство из них — 737 человек — находятся дома под наблюдением врачей. Госпитализация потребовалась 128 пациентам.

По словам министра, система здравоохранения справляется с нагрузкой. В больницах свободно 29% коек, подготовленных для приёма пациентов с коронавирусом.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
