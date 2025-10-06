В Башкирии за сутки заболели коронавирусом 111 человек
15:38, 06 окт 2025
За последние 24 часа в республике подтвердился 111 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
В настоящее время от коронавируса лечатся 865 жителей Башкирии. Большинство из них — 737 человек — находятся дома под наблюдением врачей. Госпитализация потребовалась 128 пациентам.
По словам министра, система здравоохранения справляется с нагрузкой. В больницах свободно 29% коек, подготовленных для приёма пациентов с коронавирусом.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии растёт заболеваемость COVID-19
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии фиксируют новый всплеск заражений коронавирусом
Здравоохранение в Башкирии
За сутки в Башкирии выявлено 107 случаев коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
С начала пандемии в Башкирии COVID-19 заразились 434 117 человек