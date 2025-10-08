Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе врачи восстановили лицо раненому бойцу с помощью 3D-импланта

В Уфе врачи восстановили лицо раненому бойцу с помощью 3D-импланта

22:40, 08 окт 2025

Врачи в Уфе восстановили часть лица бойцу, пострадавшему в ходе СВО. Сложную операцию провели челюстно-лицевые хирурги городской больницы № 21 совместно с учеными из Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ).

В результате боевого ранения у мужчины были серьезно повреждены стенки глазницы. Чтобы восстановить костную ткань, специалисты лаборатории аддитивных технологий БГМУ создали детализированную объемную модель черепа пациента. На ее основе был изготовлен индивидуальный имплант, который в точности повторил форму поврежденной области. Это позволило хирургам провести операцию с высокой точностью.

Это уже третья подобная операция в республике. Возможности лаборатории БГМУ не ограничиваются челюстно-лицевой хирургией. Ученые также производят индивидуальные стент-графты для операций на артериях, например, при лечении аневризм. Кроме того, разработанный ими спейсер для тазобедренного сустава уже использовался более чем в 70 сложных операциях по замене суставов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: https://t.me/agnazarov
Теги: Уфа операция
