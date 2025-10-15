Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии прооперировали женщину с камнем в желчном пузыре размером с яйцо

17:19, 15 окт 2025

Врачи в Башкирии удалили 61-летней женщине желчный пузырь с огромным камнем внутри. Удивительно, но пациентка не испытывала боли и не имела никаких жалоб на здоровье. Операция прошла успешно, сообщили в Минздраве республики.

Камень достигал в длину более 6 сантиметров, что сравнимо с размером куриного яйца. Обычно такие образования не превышают 10 миллиметров. Хирурги провели операцию через небольшой разрез.

В ведомтсве напомнили, что желчекаменная болезнь часто развивается без симптомов, но в любой момент может привести к тяжёлым последствиям: острому воспалению, закупорке протоков, панкреатиту или даже разрыву органа. Такие осложнения угрожают жизни.

Поэтому врачи настоятельно рекомендуют регулярно проходить медицинские осмотры и УЗИ органов брюшной полости. Это простой способ вовремя обнаружить проблему и избежать экстренной операции.

В Уфе врачи восстановили лицо раненому бойцу с помощью 3D-импланта

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
