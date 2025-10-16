Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Уфе врачи спасли школьника, который вдохнул наконечник от ручки

В Уфе врачи спасли школьника, который вдохнул наконечник от ручки

22:36, 16 окт 2025

Врачи уфимской больницы № 17 извлекли инородный предмет из бронхов девятилетнего мальчика. Ребенок играл с шариковой ручкой и случайно вдохнул пластиковый наконечник.

Мальчика доставили в больницу с жалобами на сильный кашель и затрудненное дыхание. Дежурный врач назначил рентген, однако снимок ничего не показал — пластик не контрастирует на рентгеновских лучах. Несмотря на это, медики заподозрили инородное тело в дыхательных путях и приняли решение провести бронхоскопию.

В ходе обследования в правом бронхе обнаружили наконечник от ручки, который блокировал дыхание. Врачи аккуратно извлекли предмет.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Его выписали домой под наблюдение участкового педиатра. Этот случай напоминает, что даже обычные школьные принадлежности могут быть опасны, а при проблемах с дыханием у ребенка не всегда стоит полагаться только на рентген.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии прооперировали женщину с камнем в желчном пузыре размером с яйцо

Читайте также:

В Башкирии прооперировали женщину с камнем в желчном пузыре размером с яйцо
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
Читайте также

В Башкирии врачи спасли девочку, засунувшую в нос таблетку
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии врачи спасли девочку, засунувшую в нос таблетку
В Башкирии монета застряла в горле ребёнка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии монета застряла в горле ребёнка
В Башкирии врачи спасли малолетнего ребенка, проглотившего саморез
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии врачи спасли малолетнего ребенка, проглотившего саморез
Уфимские врачи удалили пулю из подбородка 12-летнего мальчика
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские врачи удалили пулю из подбородка 12-летнего мальчика


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен