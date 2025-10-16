В Уфе врачи спасли школьника, который вдохнул наконечник от ручки

22:36, 16 окт 2025

Врачи уфимской больницы № 17 извлекли инородный предмет из бронхов девятилетнего мальчика. Ребенок играл с шариковой ручкой и случайно вдохнул пластиковый наконечник.

Мальчика доставили в больницу с жалобами на сильный кашель и затрудненное дыхание. Дежурный врач назначил рентген, однако снимок ничего не показал — пластик не контрастирует на рентгеновских лучах. Несмотря на это, медики заподозрили инородное тело в дыхательных путях и приняли решение провести бронхоскопию.

В ходе обследования в правом бронхе обнаружили наконечник от ручки, который блокировал дыхание. Врачи аккуратно извлекли предмет.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Его выписали домой под наблюдение участкового педиатра. Этот случай напоминает, что даже обычные школьные принадлежности могут быть опасны, а при проблемах с дыханием у ребенка не всегда стоит полагаться только на рентген.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ