В Башкирии рассказали о симптомах нового штамма коронавируса

23:00, 16 окт 2025

В Башкирии распространяется новый штамм коронавируса «Стратус». Он очень заразен, но вызывает заболевание в лёгкой форме, без осложнений. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

Распознать новый штамм можно по симптомам, схожим с обычной простудой: головная боль, ломота в мышцах, повышенная температура и боль в горle.

«Стратус» — это гибрид двух вариантов «Омикрона». По словам Анны Казак, он, как и другие современные мутации вируса, быстро передаётся от человека к человеку. Однако его воздействие на здоровье менее агрессивно, чем у предыдущих штаммов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
