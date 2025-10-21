Врачи Уфы спасли беременную женщину с разрывом аневризмы

22:06, 21 окт 2025

Врачи Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова спасли 37-летнюю женщину и её ещё не рождённого ребёнка. На 37-й неделе беременности у неё разорвалась аневризма сонной артерии, что вызвало кровоизлияние в мозг — состояние, которое часто приводит к смерти, сообщили в Минздраве Башкирии.

Всё началось с сильной головной боли. Врачи скорой помощи заподозрили серьёзную проблему и срочно доставили женщину в больницу. Диагностика подтвердила опасения: разрыв аневризмы требовал немедленного вмешательства.

Команда нейрохирургов провела сложную операцию — эмболизацию. Через небольшой прокол в артерии они ввели специальные микроспирали, которые заблокировали повреждённый сосуд и остановили кровотечение. Это позволило сохранить жизнь и матери, и ребёнку.

Уже через пять дней после операции женщину перевели в Республиканский перинатальный центр. Там она благополучно родила здоровую девочку весом 2,7 килограмма. Сейчас и мама, и новорождённая чувствуют себя хорошо.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ