Участникам СВО в Башкирии оплатят протезирование зубов

21:44, 23 окт 2025

Участники специальной военной операции из Башкирии смогут получить до 100 тысяч рублей на протезирование зубов. Если лечение будет стоить дороже, разницу можно доплатить самостоятельно.

Как получить компенсацию:

Обратитесь к стоматологу по месту жительства и получите направление на протезирование.

Соберите пакет документов и обратитесь в Республиканскую стоматологическую поликлинику в Уфе по адресу: улица Заводская, 15.

Участников СВО с инвалидностью первой группы обслужат без очереди.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Радий Хабиров / Телеграм