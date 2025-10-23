Все новости Уфы и Башкортостана
Участникам СВО в Башкирии оплатят протезирование зубов

21:44, 23 окт 2025

Участники специальной военной операции из Башкирии смогут получить до 100 тысяч рублей на протезирование зубов. Если лечение будет стоить дороже, разницу можно доплатить самостоятельно. 

Как получить компенсацию:

  • Обратитесь к стоматологу по месту жительства и получите направление на протезирование.
  • Соберите пакет документов и обратитесь в Республиканскую стоматологическую поликлинику в Уфе по адресу: улица Заводская, 15.

Участников СВО с инвалидностью первой группы обслужат без очереди.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Радий Хабиров / Телеграм
Теги: льготы спецоперация
