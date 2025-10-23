Участникам СВО в Башкирии оплатят протезирование зубов
21:44, 23 окт 2025
Участники специальной военной операции из Башкирии смогут получить до 100 тысяч рублей на протезирование зубов. Если лечение будет стоить дороже, разницу можно доплатить самостоятельно.
Как получить компенсацию:
- Обратитесь к стоматологу по месту жительства и получите направление на протезирование.
- Соберите пакет документов и обратитесь в Республиканскую стоматологическую поликлинику в Уфе по адресу: улица Заводская, 15.
Участников СВО с инвалидностью первой группы обслужат без очереди.
