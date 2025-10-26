Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе врачи спасли пациентку, проведя две срочные операции подряд

В Уфе врачи спасли пациентку, проведя две срочные операции подряд

15:07, 26 окт 2025

В уфимской больнице № 21 хирурги провели двойную экстренную операцию 60-летней женщине. Она поступила с острым аппендицитом, но прямо перед вмешательством у нее образовался тромб в руке. Врачам удалось спасти конечность и успешно удалить аппендикс.

Женщину доставили в больницу с сильными болями в животе. Диагноз — острый аппендицит, требовалась срочная операция. Когда пациентку уже готовили к ней, её состояние резко ухудшилось. Она почувствовала резкую боль в правой руке, онемение и покалывание. Рука посинела, и на ней перестал прощупываться пульс.

К пациентке немедленно вызвали невролога и сосудистого хирурга. Они диагностировали острую артериальную непроходимость — тромб полностью заблокировал крупный сосуд. Сначала хирурги удалили сгусток крови и восстановили кровообращение в руке. Сразу после этого они провели вторую операцию — лапароскопическое удаление аппендикса.

Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба / ГКБ №21 Уфы
Теги: операция
