Минздрав Башкирии опубликовал график плановой дезинфекции родильных домов на 2026 год

22:05, 27 окт 2025

С апреля по ноябрь акушерские отделения будут поочередно закрываться на санитарную обработку. На это время беременных женщин направят в ближайшие работающие роддома.

Проверьте график, чтобы спланировать, в каком учреждении будут проходить роды.

Уфа

Республиканский перинатальный центр, корпус Б (бывший роддом № 4): с 1 по 28 июня

Республиканский перинатальный центр, корпус А: с 6 по 26 июля

Городской перинатальный центр (бывший роддом № 3): с 27 июля по 16 августа

Клиника БГМУ (бывший роддом № 6): с 5 августа по 8 сентября

РКБ им. Куватова: с 17 августа по 6 сентября

Дёмский роддом: с 23 сентября по 6 октября

Другие города и районы

Дюртюли: с 1 по 14 апреля

Белорецк: с 6 по 19 мая (обработка по блокам, без полного закрытия)

Кумертау: с 10 по 23 июня

Нефтекамск: с 22 июня по 5 июля

Белебей: с 24 июня по 7 июля

Баймак: с 1 по 14 июля

Туймазы: с 29 июля по 18 августа

Октябрьский: с 19 августа по 8 сентября

Акъяр: с 19 августа по 9 сентября

Сибай: с 9 по 22 сентября

Ишимбай: с 9 по 22 сентября

Мелеуз: с 16 по 29 сентября

Стерлитамак: с 24 сентября по 14 октября

Бирск: с 14 по 28 октября

Месягутово: с 11 по 24 ноября

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ