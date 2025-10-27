Минздрав Башкирии опубликовал график плановой дезинфекции родильных домов на 2026 год
22:05, 27 окт 2025
С апреля по ноябрь акушерские отделения будут поочередно закрываться на санитарную обработку. На это время беременных женщин направят в ближайшие работающие роддома.
Проверьте график, чтобы спланировать, в каком учреждении будут проходить роды.
Уфа
- Республиканский перинатальный центр, корпус Б (бывший роддом № 4): с 1 по 28 июня
- Республиканский перинатальный центр, корпус А: с 6 по 26 июля
- Городской перинатальный центр (бывший роддом № 3): с 27 июля по 16 августа
- Клиника БГМУ (бывший роддом № 6): с 5 августа по 8 сентября
- РКБ им. Куватова: с 17 августа по 6 сентября
- Дёмский роддом: с 23 сентября по 6 октября
Другие города и районы
- Дюртюли: с 1 по 14 апреля
- Белорецк: с 6 по 19 мая (обработка по блокам, без полного закрытия)
- Кумертау: с 10 по 23 июня
- Нефтекамск: с 22 июня по 5 июля
- Белебей: с 24 июня по 7 июля
- Баймак: с 1 по 14 июля
- Туймазы: с 29 июля по 18 августа
- Октябрьский: с 19 августа по 8 сентября
- Акъяр: с 19 августа по 9 сентября
- Сибай: с 9 по 22 сентября
- Ишимбай: с 9 по 22 сентября
- Мелеуз: с 16 по 29 сентября
- Стерлитамак: с 24 сентября по 14 октября
- Бирск: с 14 по 28 октября
- Месягутово: с 11 по 24 ноября
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
