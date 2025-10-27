Все новости Уфы и Башкортостана
Минздрав Башкирии опубликовал график плановой дезинфекции родильных домов на 2026 год

22:05, 27 окт 2025

С апреля по ноябрь акушерские отделения будут поочередно закрываться на санитарную обработку. На это время беременных женщин направят в ближайшие работающие роддома.

Проверьте график, чтобы спланировать, в каком учреждении будут проходить роды.

Уфа

  • Республиканский перинатальный центр, корпус Б (бывший роддом № 4): с 1 по 28 июня
  • Республиканский перинатальный центр, корпус А: с 6 по 26 июля
  • Городской перинатальный центр (бывший роддом № 3): с 27 июля по 16 августа
  • Клиника БГМУ (бывший роддом № 6): с 5 августа по 8 сентября
  • РКБ им. Куватова: с 17 августа по 6 сентября
  • Дёмский роддом: с 23 сентября по 6 октября

Другие города и районы

  • Дюртюли: с 1 по 14 апреля
  • Белорецк: с 6 по 19 мая (обработка по блокам, без полного закрытия)
  • Кумертау: с 10 по 23 июня
  • Нефтекамск: с 22 июня по 5 июля
  • Белебей: с 24 июня по 7 июля
  • Баймак: с 1 по 14 июля
  • Туймазы: с 29 июля по 18 августа
  • Октябрьский: с 19 августа по 8 сентября
  • Акъяр: с 19 августа по 9 сентября
  • Сибай: с 9 по 22 сентября
  • Ишимбай: с 9 по 22 сентября
  • Мелеуз: с 16 по 29 сентября
  • Стерлитамак: с 24 сентября по 14 октября
  • Бирск: с 14 по 28 октября
  • Месягутово: с 11 по 24 ноября

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
