Раненого участника СВО доставили из Петербурга в Уфу на самолете санавиации

22:46, 27 окт 2025

54-летний военнослужащий, получивший ранение в ходе СВО, прибыл из Санкт-Петербурга в Уфу. После лечения в петербургском госпитале он продолжит терапию и реабилитацию в одной из больниц столицы Башкирии.

Бойца доставили специальным бортом санитарной авиации. В аэропорту Уфы его встретила бригада медиков и сопроводила в клинику. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Министр также отметил, что служба санитарной авиации продолжает активно работать для жителей региона. Только за прошедшие выходные врачи совершили восемь вылетов в разные районы Башкирии для оказания помощи пациентам.

