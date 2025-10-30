Все новости Уфы и Башкортостана
Башкирские врачи «вырастили» печень пациенту с раком

22:01, 30 окт 2025

Хирурги уфимской больницы имени Куватова впервые в Башкирии провели сложную двухэтапную операцию, чтобы спасти 66-летнего мужчину с обширными метастазами рака в печени. Врачи фактически вырастили пациенту новую здоровую часть органа, что позволило удалить пораженные ткани без необходимости трансплантации.

Мужчина лечился от рака с 2023 года, но болезнь прогрессировала. Метастазы заняли настолько большую часть печени, что обычная операция была смертельно опасна — оставшейся здоровой ткани не хватило бы для жизни.

Врачи выбрали инновационный метод ALPPS. На первом этапе они хирургически разделили печень и перекрыли кровоток к пораженной доле. Это заставило здоровую часть органа активно расти. Компьютерная томография через 16 дней показала, что она увеличилась более чем на 21%.

Как только здоровая часть печени достигла достаточного размера, хирурги провели второй этап — пятичасовую операцию по удалению доли с метастазами. Теперь у пациента есть реальный шанс на полное выздоровление. Этот метод дает надежду людям, которым раньше могли отказать в хирургическом лечении.

