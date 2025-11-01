В Кумертау заболеваемость ВИЧ вдвое выше средней по Башкирии

21:38, 01 ноя 2025

В Кумертау зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Башкирии — 1111,8 случаев на 100 тысяч человек. По данным республиканского Минздрава, это в два раза превышает средний показатель по региону, который составляет 560,3 случая. Всего в Башкирии с диагнозом ВИЧ живут более 20,7 тысячи человек.

Помимо Кумертау, превышение среднереспубликанского уровня отмечено ещё в 12 городах и районах.

Территории с высоким уровнем заболеваемости (случаев на 100 тыс. населения):

Салават — 848,6

Абзелиловский район — 775,9

Белорецкий район — 747,9

Стерлитамак — 745,1

Мелеузовский район — 742,3

Ишимбайский район — 740,6

Благовещенский район — 675,5

Уфа — 643,4

Куюргазинский район — 618,3

Иглинский район — 613,3

Давлекановский район — 577,4

Нефтекамск — 561,8.

За текущий год в Башкирии ВИЧ впервые диагностировали у 963 человек.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный