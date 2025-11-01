В Кумертау заболеваемость ВИЧ вдвое выше средней по Башкирии
21:38, 01 ноя 2025
В Кумертау зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Башкирии — 1111,8 случаев на 100 тысяч человек. По данным республиканского Минздрава, это в два раза превышает средний показатель по региону, который составляет 560,3 случая. Всего в Башкирии с диагнозом ВИЧ живут более 20,7 тысячи человек.
Помимо Кумертау, превышение среднереспубликанского уровня отмечено ещё в 12 городах и районах.
Территории с высоким уровнем заболеваемости (случаев на 100 тыс. населения):
- Салават — 848,6
- Абзелиловский район — 775,9
- Белорецкий район — 747,9
- Стерлитамак — 745,1
- Мелеузовский район — 742,3
- Ишимбайский район — 740,6
- Благовещенский район — 675,5
- Уфа — 643,4
- Куюргазинский район — 618,3
- Иглинский район — 613,3
- Давлекановский район — 577,4
- Нефтекамск — 561,8.
За текущий год в Башкирии ВИЧ впервые диагностировали у 963 человек.
Автор: Семен Подгорный
