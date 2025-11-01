Все новости Уфы и Башкортостана
В Кумертау заболеваемость ВИЧ вдвое выше средней по Башкирии

21:38, 01 ноя 2025

В Кумертау зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Башкирии — 1111,8 случаев на 100 тысяч человек. По данным республиканского Минздрава, это в два раза превышает средний показатель по региону, который составляет 560,3 случая. Всего в Башкирии с диагнозом ВИЧ живут более 20,7 тысячи человек.

Помимо Кумертау, превышение среднереспубликанского уровня отмечено ещё в 12 городах и районах.

Территории с высоким уровнем заболеваемости (случаев на 100 тыс. населения):

  • Салават — 848,6
  • Абзелиловский район — 775,9
  • Белорецкий район — 747,9
  • Стерлитамак — 745,1
  • Мелеузовский район — 742,3
  • Ишимбайский район — 740,6
  • Благовещенский район — 675,5
  • Уфа — 643,4
  • Куюргазинский район — 618,3
  • Иглинский район — 613,3
  • Давлекановский район — 577,4
  • Нефтекамск — 561,8.

За текущий год в Башкирии ВИЧ впервые диагностировали у 963 человек.

Автор: Семен Подгорный
