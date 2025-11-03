Туриста с травмой экстренно эвакуировали из Турции в Уфу

18:50, 03 ноя 2025

Туриста, получившего тяжелую травму в Турции, доставили на лечение в Уфу. Пострадавшего эвакуировали бортом санитарной авиации, о чем сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Сейчас мужчина находится в отделении нейрохирургии Республиканской клинической больницы имени Куватова. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ