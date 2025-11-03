Все новости Уфы и Башкортостана
Туриста с травмой экстренно эвакуировали из Турции в Уфу

Туриста с травмой экстренно эвакуировали из Турции в Уфу

18:50, 03 ноя 2025

Туриста, получившего тяжелую травму в Турции, доставили на лечение в Уфу. Пострадавшего эвакуировали бортом санитарной авиации, о чем сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Сейчас мужчина находится в отделении нейрохирургии Республиканской клинической больницы имени Куватова. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

