Туриста с травмой экстренно эвакуировали из Турции в Уфу
18:50, 03 ноя 2025
Туриста, получившего тяжелую травму в Турции, доставили на лечение в Уфу. Пострадавшего эвакуировали бортом санитарной авиации, о чем сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Сейчас мужчина находится в отделении нейрохирургии Республиканской клинической больницы имени Куватова. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
