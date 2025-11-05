Врачи из Башкирии спасли мужчину с ножевым ранением в сердце
21:38, 05 ноя 2025
Врачи больницы города Кумертау спасли 30-летнего мужчину, поступившего с ножевым ранением прямо в сердце. Пациент потерял много крови, но хирурги провели срочную операцию и смогли его спасти. Сейчас мужчина уже дома.
Когда пациента доставили в больницу, его состояние было тяжелым. Компьютерная томография показала, что задета сердечная мышца. Из-за большой кровопотери жизнь мужчины была под угрозой, и врачи приняли решение немедленно оперировать.
Хирургическая бригада успешно ушила рану на сердце и остановила кровотечение. Операция прошла без осложнений. После полного восстановления пациента выписали домой, о чем сообщил Минздрав региона.
