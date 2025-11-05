Все новости Уфы и Башкортостана
Врачи из Башкирии спасли мужчину с ножевым ранением в сердце

Врачи из Башкирии спасли мужчину с ножевым ранением в сердце

21:38, 05 ноя 2025

Врачи больницы города Кумертау спасли 30-летнего мужчину, поступившего с ножевым ранением прямо в сердце. Пациент потерял много крови, но хирурги провели срочную операцию и смогли его спасти. Сейчас мужчина уже дома.

Когда пациента доставили в больницу, его состояние было тяжелым. Компьютерная томография показала, что задета сердечная мышца. Из-за большой кровопотери жизнь мужчины была под угрозой, и врачи приняли решение немедленно оперировать.

Хирургическая бригада успешно ушила рану на сердце и остановила кровотечение. Операция прошла без осложнений. После полного восстановления пациента выписали домой, о чем сообщил Минздрав региона.

Туриста с травмой экстренно эвакуировали из Турции в Уфу

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция Кумертау
