Как распознать рак легких и снизить риски. Советы онколога

По словам уфимского врача-онколога Замира Абдуллина, до 90% случаев рака легких связаны с курением. Рискуют не только те, кто курит сигареты, но и любители кальянов и электронных устройств. Вместе с паром и дымом в организм попадают формальдегид, акролеин и тяжелые металлы, которые разрушают клетки легких и могут спровоцировать рак.

Помимо курения, риск заболеть повышают и другие факторы:

Работа на вредном производстве . Контакт с асбестом, мышьяком, радоном и органическими химическими соединениями опасен для легких.

. Контакт с асбестом, мышьяком, радоном и органическими химическими соединениями опасен для легких. Внешняя среда . Риск выше у тех, кто подвергался радиационному облучению, живет в местах с загрязненным воздухом или перенес туберкулез. Пассивное курение также вредит здоровью.

. Риск выше у тех, кто подвергался радиационному облучению, живет в местах с загрязненным воздухом или перенес туберкулез. Пассивное курение также вредит здоровью. Генетика. Если у ваших близких кровных родственников был рак легких, ваш личный риск удваивается.

На что обратить внимание: симптомы рака легких

Заподозрить болезнь можно по нескольким признакам. Обратитесь к врачу, если вы заметили у себя хотя бы один из них:

Кашель, который долго не проходит или усиливается.

Мокрота с кровью или ржавого оттенка.

Боль в груди, которая становится сильнее при глубоком вдохе, смехе или кашле.

Осиплость голоса.

Одышка даже в состоянии покоя.

Снижение аппетита и беспричинная потеря веса.

Постоянная усталость, слабость и частые бронхиты.

Если вы обнаружили у себя эти симптомы, не откладывайте визит к специалисту. Своевременная диагностика и лечение — ключ к успешной борьбе с болезнью.

