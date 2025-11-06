Как распознать рак легких и снизить риски. Советы онколога
23:02, 06 ноя 2025
По словам уфимского врача-онколога Замира Абдуллина, до 90% случаев рака легких связаны с курением. Рискуют не только те, кто курит сигареты, но и любители кальянов и электронных устройств. Вместе с паром и дымом в организм попадают формальдегид, акролеин и тяжелые металлы, которые разрушают клетки легких и могут спровоцировать рак.
Помимо курения, риск заболеть повышают и другие факторы:
- Работа на вредном производстве. Контакт с асбестом, мышьяком, радоном и органическими химическими соединениями опасен для легких.
- Внешняя среда. Риск выше у тех, кто подвергался радиационному облучению, живет в местах с загрязненным воздухом или перенес туберкулез. Пассивное курение также вредит здоровью.
- Генетика. Если у ваших близких кровных родственников был рак легких, ваш личный риск удваивается.
На что обратить внимание: симптомы рака легких
Заподозрить болезнь можно по нескольким признакам. Обратитесь к врачу, если вы заметили у себя хотя бы один из них:
- Кашель, который долго не проходит или усиливается.
- Мокрота с кровью или ржавого оттенка.
- Боль в груди, которая становится сильнее при глубоком вдохе, смехе или кашле.
- Осиплость голоса.
- Одышка даже в состоянии покоя.
- Снижение аппетита и беспричинная потеря веса.
- Постоянная усталость, слабость и частые бронхиты.
Если вы обнаружили у себя эти симптомы, не откладывайте визит к специалисту. Своевременная диагностика и лечение — ключ к успешной борьбе с болезнью.
