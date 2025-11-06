Все новости Уфы и Башкортостана
Как распознать рак легких и снизить риски. Советы онколога

23:02, 06 ноя 2025

По словам уфимского врача-онколога Замира Абдуллина, до 90% случаев рака легких связаны с курением. Рискуют не только те, кто курит сигареты, но и любители кальянов и электронных устройств. Вместе с паром и дымом в организм попадают формальдегид, акролеин и тяжелые металлы, которые разрушают клетки легких и могут спровоцировать рак.

Помимо курения, риск заболеть повышают и другие факторы:

  • Работа на вредном производстве. Контакт с асбестом, мышьяком, радоном и органическими химическими соединениями опасен для легких.
  • Внешняя среда. Риск выше у тех, кто подвергался радиационному облучению, живет в местах с загрязненным воздухом или перенес туберкулез. Пассивное курение также вредит здоровью.
  • Генетика. Если у ваших близких кровных родственников был рак легких, ваш личный риск удваивается.

На что обратить внимание: симптомы рака легких

Заподозрить болезнь можно по нескольким признакам. Обратитесь к врачу, если вы заметили у себя хотя бы один из них:

  • Кашель, который долго не проходит или усиливается.
  • Мокрота с кровью или ржавого оттенка.
  • Боль в груди, которая становится сильнее при глубоком вдохе, смехе или кашле.
  • Осиплость голоса.
  • Одышка даже в состоянии покоя.
  • Снижение аппетита и беспричинная потеря веса.
  • Постоянная усталость, слабость и частые бронхиты.

Если вы обнаружили у себя эти симптомы, не откладывайте визит к специалисту. Своевременная диагностика и лечение — ключ к успешной борьбе с болезнью.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
