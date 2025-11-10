Девочку с пороком сердца доставили из Башкирии в Пермь
21:54, 10 ноя 2025
9 ноября врачи перевезли из Башкирии в Пермь девочку с врожденным пороком сердца. В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова ей проведут высокотехнологичную операцию.
У ребенка диагностировали субаортальный стеноз — редкую аномалию, которая встречается лишь у 1–2% детей с сердечными заболеваниями.
Для безопасной перевозки использовали специализированный реанимобиль. На протяжении всего пути состояние девочки поддерживали с помощью кислородной системы и непрерывно отслеживали жизненные показатели на мониторах. Информацию подтвердил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Врачи из Башкирии спасли мужчину с ножевым ранением в сердце