Девочку с пороком сердца доставили из Башкирии в Пермь

21:54, 10 ноя 2025

9 ноября врачи перевезли из Башкирии в Пермь девочку с врожденным пороком сердца. В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова ей проведут высокотехнологичную операцию.

У ребенка диагностировали субаортальный стеноз — редкую аномалию, которая встречается лишь у 1–2% детей с сердечными заболеваниями.

Для безопасной перевозки использовали специализированный реанимобиль. На протяжении всего пути состояние девочки поддерживали с помощью кислородной системы и непрерывно отслеживали жизненные показатели на мониторах. Информацию подтвердил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Автор: Семен Подгорный
Теги: операция
