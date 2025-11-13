Все новости Уфы и Башкортостана
Рыбная кость застряла в пищеводе школьника из Уфы

Рыбная кость застряла в пищеводе школьника из Уфы

19:39, 13 ноя 2025

Врачи уфимской детской больницы № 17 удалили рыбную кость из пищевода девятилетнего мальчика. Ребенок подавился за ужином, и родители сразу привезли его в больницу.

Школьник жаловался на сильную боль, не мог глотать, у него началось обильное слюноотделение. С помощью специального оборудования врачи извлекли застрявший инородный предмет. Процедура прошла успешно, и в тот же день ребенка выписали домой под наблюдение.

Врачи напоминают родителям: если ребенок подавился костью или проглотил посторонний предмет, не пытайтесь помочь самостоятельно. Такие методы, как проталкивание едой, могут только усугубить ситуацию и привести к серьезным травмам. Сразу обращайтесь за медицинской помощью.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
