В минздраве Башкирии рассказали, кому нужно вакцинироваться в первую очередь
22:03, 22 ноя 2025
21 ноября замминистра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина сообщила, что в первую очередь вакцинация необходима детям до двух лет, школьникам, людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.
Почему это важно
Грипп протекает тяжелее других ОРВИ и дает серьезные осложнения. Для людей из групп риска вирус особенно опасен: он может спровоцировать ухудшение хронических болезней или вызвать тяжелые последствия.
В зоне особого риска находятся люди с патологиями сердца и легких:
- пороками сердца;
- ишемией;
- тяжелой гипертонией;
- астмой;
- хроническим бронхитом;
- эмфиземой.
Если вы входите в одну из этих групп, вам нужно привиться для профилактики, а в случае болезни — находиться под строгим контролем врача.
Как защититься
Врачи называют вакцинацию самым надежным способом защиты. Также помогают изоляция заболевших и ношение масок.
Где сделать прививку
Вакцинироваться можно в поликлиниках, ФАПах и врачебных амбулаториях.
- По субботам: работают «дни открытых дверей» до 16:00.
- Маломобильным гражданам: организовано 85 выездных бригад, которые приедут на дом.
- Запись: доступна через «Госуслуги».
