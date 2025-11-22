Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В минздраве Башкирии рассказали, кому нужно вакцинироваться в первую очередь

В минздраве Башкирии рассказали, кому нужно вакцинироваться в первую очередь

22:03, 22 ноя 2025

21 ноября замминистра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина сообщила, что в первую очередь вакцинация необходима детям до двух лет, школьникам, людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.

Почему это важно

Грипп протекает тяжелее других ОРВИ и дает серьезные осложнения. Для людей из групп риска вирус особенно опасен: он может спровоцировать ухудшение хронических болезней или вызвать тяжелые последствия.

В зоне особого риска находятся люди с патологиями сердца и легких:

  • пороками сердца;
  • ишемией;
  • тяжелой гипертонией;
  • астмой;
  • хроническим бронхитом;
  • эмфиземой.

Если вы входите в одну из этих групп, вам нужно привиться для профилактики, а в случае болезни — находиться под строгим контролем врача.

Как защититься

Врачи называют вакцинацию самым надежным способом защиты. Также помогают изоляция заболевших и ношение масок.

Где сделать прививку

Вакцинироваться можно в поликлиниках, ФАПах и врачебных амбулаториях.

  • По субботам: работают «дни открытых дверей» до 16:00.
  • Маломобильным гражданам: организовано 85 выездных бригад, которые приедут на дом.
  • Запись: доступна через «Госуслуги».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии всплеск гриппа: 19 тысяч заболевших, школы вводят карантин

Читайте также:

В Башкирии всплеск гриппа: 19 тысяч заболевших, школы вводят карантин
Автор: Семен Подгорный
Теги: вакцинация грипп
Читайте также

В Башкирии озвучили группы риска при заражении гриппом
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии озвучили группы риска при заражении гриппом
Вакцинация от клещевого энцефалита в Башкирии: кому положена прививка в 2025 году
Здравоохранение в Башкирии
Вакцинация от клещевого энцефалита в Башкирии: кому положена прививка в 2025 году
В Башкирии запустят массовую прививочную кампанию от краснухи
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии запустят массовую прививочную кампанию от краснухи
В Башкирии началась вакцинация от вируса гриппа
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии началась вакцинация от вируса гриппа


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен