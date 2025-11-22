В минздраве Башкирии рассказали, кому нужно вакцинироваться в первую очередь

22:03, 22 ноя 2025

21 ноября замминистра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина сообщила, что в первую очередь вакцинация необходима детям до двух лет, школьникам, людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.

Почему это важно

Грипп протекает тяжелее других ОРВИ и дает серьезные осложнения. Для людей из групп риска вирус особенно опасен: он может спровоцировать ухудшение хронических болезней или вызвать тяжелые последствия.

В зоне особого риска находятся люди с патологиями сердца и легких:

пороками сердца;

ишемией;

тяжелой гипертонией;

астмой;

хроническим бронхитом;

эмфиземой.

Если вы входите в одну из этих групп, вам нужно привиться для профилактики, а в случае болезни — находиться под строгим контролем врача.

Как защититься

Врачи называют вакцинацию самым надежным способом защиты. Также помогают изоляция заболевших и ношение масок.

Где сделать прививку

Вакцинироваться можно в поликлиниках, ФАПах и врачебных амбулаториях.

По субботам: работают «дни открытых дверей» до 16:00.

Маломобильным гражданам: организовано 85 выездных бригад, которые приедут на дом.

Запись: доступна через «Госуслуги».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный