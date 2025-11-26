В Уфе женщине спасли жизнь сложной операцией на сердце

22:07, 26 ноя 2025

В Республиканском кардиоцентре Уфы врачи спасли жизнь 66-летней женщины — провели редкую двухэтапную операцию на сердце. Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин подтвердил успех вмешательства.

Год назад у пациентки обнаружили порок сердца, но она отказалась от операции. За 12 месяцев состояние ухудшилось: появились одышка при нагрузках, боли в груди, давление скакало до 160/100. Обследование выявило SAM-синдром — створка митрального клапана сместилась и блокировала выход из левого желудочка. Кровь перестала нормально циркулировать. Таблетки не помогали.

Хирурги действовали в два этапа. Сначала заменили больной клапан на искусственный — восстановили кровоток. Затем удалили часть утолщённой перегородки между желудочками — убрали препятствие для крови.

Женщина чувствует себя стабильно. Операция показывает: отказ от лечения опасен, но современная кардиохирургия справляется даже с запущенными случаями.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ