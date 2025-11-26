Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Уфе женщине спасли жизнь сложной операцией на сердце

В Уфе женщине спасли жизнь сложной операцией на сердце

22:07, 26 ноя 2025

В Республиканском кардиоцентре Уфы врачи спасли жизнь 66-летней женщины — провели редкую двухэтапную операцию на сердце. Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин подтвердил успех вмешательства.

Год назад у пациентки обнаружили порок сердца, но она отказалась от операции. За 12 месяцев состояние ухудшилось: появились одышка при нагрузках, боли в груди, давление скакало до 160/100. Обследование выявило SAM-синдром — створка митрального клапана сместилась и блокировала выход из левого желудочка. Кровь перестала нормально циркулировать. Таблетки не помогали.

Хирурги действовали в два этапа. Сначала заменили больной клапан на искусственный — восстановили кровоток. Затем удалили часть утолщённой перегородки между желудочками — убрали препятствие для крови.

Женщина чувствует себя стабильно. Операция показывает: отказ от лечения опасен, но современная кардиохирургия справляется даже с запущенными случаями.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Рыбная кость застряла в пищеводе школьника из Уфы

Читайте также:

Рыбная кость застряла в пищеводе школьника из Уфы
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Уфа операция
Читайте также

В Уфе врачи спасли пациентку, проведя две срочные операции подряд
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи спасли пациентку, проведя две срочные операции подряд
В Уфе хирурги извлекли гигантскую опухоль из сердца 62-летней женщины
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе хирурги извлекли гигантскую опухоль из сердца 62-летней женщины
В Уфе онкологи удалили крупную опухоль яичника у 67-летней пациентки
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе онкологи удалили крупную опухоль яичника у 67-летней пациентки
Врачи кардиоцентра в Башкирии спасли жизнь пациентке с тяжелым пороком сердца
Здравоохранение в Башкирии
Врачи кардиоцентра в Башкирии спасли жизнь пациентке с тяжелым пороком сердца


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен