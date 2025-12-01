Все новости Уфы и Башкортостана
Ветерану СВО из Башкирии провели бесплатную пластическую операцию в Уфе

22:10, 01 дек 2025

В Уфе начали проводить бесплатные пластические операции участникам спецоперации с боевыми травмами лица. Договоренность об этом заключили башкирский филиал фонда «Защитники Отечества» и частная клиника. Это системная помощь: следующего пациента врачи примут уже через две недели.

Первым прооперировали Вячеслава Андреева из Стерлитамака. Врачи провели обследование, объяснили детали процедуры и убрали шрамы. Операция прошла без осложнений, восстановление займет две недели.

Вячеслав — инженер-энергетик. На фронт попал по мобилизации, служил артиллеристом, позже подписал контракт и перешел в пехоту. В мае прошлого года попал под минометный обстрел и атаку дрона. Он получил множественные осколочные ранения, но смог сам остановить кровотечение.

В госпиталях Ростова и Москвы врачи спасли ему жизнь: перелили кровь, удали осколки, поставили пластины на череп и протез глаза. В тех условиях главным было выжить, поэтому вопросами эстетики хирурги не занимались. Устранить следы травм помогли уже уфимские врачи.

Сейчас Вячеслав восстанавливается. Он говорит, что поддержка врачей вернула ему уверенность. В планах — работать по специальности, жениться и воспитывать детей.

Операции проводятся бесплатно по соглашению с фондом. Если вам или вашим близким нужно устранить последствия ранений на лице, обратитесь в башкирское отделение фонда «Защитники Отечества».

