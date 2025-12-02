Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе врачи спасли мужчину с раком поджелудочной железы

В Уфе врачи спасли мужчину с раком поджелудочной железы

21:57, 02 дек 2025

Хирурги Республиканской клинической больницы им. Куватова удалили пациенту злокачественную опухоль поджелудочной железы. Для этого они провели тотальную панкреатодуоденэктомию — одну из самых технически сложных операций в абдоминальной хирургии. С 2019 года в больнице её выполнили всего в восьмой раз.

Мужчину доставили в клинику вертолётом санавиации в тяжёлом состоянии, с общей слабостью и сильной желтухой. Обследование подтвердило рак поджелудочной железы. Чтобы стабилизировать пациента перед вмешательством, врачи сначала установили дренаж для нормализации оттока желчи.

Во время основной операции хирурги удалили головку поджелудочной железы, двенадцатиперстную кишку, желчный пузырь и фрагмент тонкой кишки. Вмешательство прошло успешно.

Послеоперационное восстановление прошло благополучно. Для пациента разработали персональную программу заместительной терапии, чтобы поддержать функции организма. Его уже выписали домой под наблюдение местных специалистов. В дальнейшем мужчине предстоит пройти курс химиотерапии.

Ветерану СВО из Башкирии провели бесплатную пластическую операцию в Уфе

Ветерану СВО из Башкирии провели бесплатную пластическую операцию в Уфе
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
