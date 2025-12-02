Все новости Уфы и Башкортостана
Минздрав Башкирии напомнил о компенсации проезда на лечение в другие регионы

22:03, 02 дек 2025

Если врачи направили вас на лечение за пределы республики, вы имеете право вернуть деньги за дорогу. Это касается всех пациентов, которые едут в федеральные центры или профильные клиники по медицинским показаниям.

Что компенсируют

Государство оплачивает проезд туда и обратно. Базовый тариф — стоимость плацкартного вагона.

Если вы выбрали купе или самолет, расходы возместят частично. Вам вернут сумму, равную стоимости плацкарта на этом маршруте. Для этого потребуется справка о цене железнодорожного билета.

Как получить деньги

Процедура состоит из двух этапов. Сначала нужно подтвердить право на выплату в Минздраве, затем оформить возврат в Социальном фонде (бывший ФСС и ПФР).

1. Соберите документы. Сохраните билеты после поездки. Подготовьте направление врача и выписку из медцентра.

2. Обратитесь в Минздрав Башкортостана. Передайте документы на проверку. Министерство подтвердит, что поездка была необходимой.

3. Подайте заявление в Социальный фонд. Заберите проверенные документы из Минздрава и отнесите их в территориальное отделение фонда.

В фонде вам либо выдадут талоны на бесплатный проезд (если поездка только планируется), либо оформят компенсацию за уже купленные билеты.

