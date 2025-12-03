В Уфе врачи остановили кровотечение языка через артерию

22:10, 03 дек 2025

Врачи уфимской больницы № 21 спасли пациенту язык и возможность говорить после тяжелой травмы. Мужчина поступил в клинику после приступа эпилепсии: во время припадка он сильно прикусил язык, началось обильное кровотечение.

Травма оказалась сложной. Язык сильно отек, посинел и перестал двигаться. Стандартные методы лечения не сработали: медики пытались остановить кровь лекарствами и зашиванием раны, но кровотечение продолжалось.

Чтобы помочь пациенту, специалисты применили эндоваскулярную хирургию — операцию внутри сосудов без больших разрезов. Хирурги сделали прокол в артерии. Под контролем рентгена подвели катетер к поврежденному сосуду языка. «Запечатали» источник кровотечения специальными частицами — эмболами.

Сразу после вмешательства отек спал, к языку вернулась подвижность. Пациент снова может говорить. Сейчас мужчину выписали домой, он продолжит восстановление под наблюдением стоматолога-хирурга.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ