Башкирию накрыла волна ОРВИ и гриппа: Роспотребнадзор сообщил о сезонном всплеске заболеваемости

В Башкортостане зафиксирован рост числа заболевших респираторными инфекциями. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 8 декабря 2025 года. Уровень заболеваемости соответствует показателям предыдущих сезонов.

Специалисты ведомства уточняют, что среди всех выявленных возбудителей преобладают негриппозные вирусы — они составляют примерно 80 процентов от общего числа. Что касается самого гриппа, то здесь лидирует штамм А(H3N2), на который приходится также около 80 процентов случаев.

По данным Роспотребнадзора, текущая эпидемиологическая картина напоминает ситуацию сезонов 2015–2016 и 2023–2024 годов. Тогда в республике наблюдалась схожая динамика распространения инфекций, и среди населения также активно циркулировал именно этот вариант вируса гриппа.

Автор: Семен Подгорный