Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Лавровый лист едва не убил жительницу Башкирии

Лавровый лист едва не убил жительницу Башкирии

21:57, 10 дек 2025

В Башкирии врачи Малоязовской центральной районной больницы спасли женщину, которая подавилась лавровым листом во время ужина. О происшествии сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Пациентку доставили в стационар на скорой с признаками острой дыхательной недостаточности. Состояние резко ухудшилось после еды, но сама женщина не могла понять, что именно произошло.

Что показало обследование

Медики провели экстренную фиброгастродуоденоскопию. Эндоскопист выявил инородный предмет в пищеводе — это оказался лавровый лист. Приправа частично перекрыла дыхательные пути. После извлечения листа самочувствие пострадавшей сразу пришло в норму.

Почему это опасно

Особенность лаврового листа — гладкая и жёсткая структура. Из-за этого он способен плотно прилегать к стенкам пищевода и вызывать рефлекторный спазм гортани. Подобные ситуации особенно опасны для детей и пожилых людей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе врачи остановили кровотечение языка через артерию

Читайте также:

В Уфе врачи остановили кровотечение языка через артерию
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция Салаватский район
Читайте также

Кладу лавровый лист в миску — и поджигаю: После этого пляшу от восхитительного эффекта — решаю сразу 2 проблемы одним «ударом»
Это интересно
Кладу лавровый лист в миску — и поджигаю: После этого пляшу от восхитительного эффекта — решаю сразу 2 проблемы одним «ударом»
Лаврушку смешиваю с этим веществом и бросаю в барабан стиралки — вещи становятся словно новые: всего 1 манипуляция — никакой «Тайд» не нужен
Это интересно
Лаврушку смешиваю с этим веществом и бросаю в барабан стиралки — вещи становятся словно новые: всего 1 манипуляция — никакой «Тайд» не нужен
Положила лавровый лист в книги и забыла о насущной проблеме: вот для чего так сделала — эффектом восторгаюсь каждый раз
Это интересно
Положила лавровый лист в книги и забыла о насущной проблеме: вот для чего так сделала — эффектом восторгаюсь каждый раз
Лавровый лист всегда держу в кошельке — и всем советую: вот как это действует — странно, но факт
Это интересно
Лавровый лист всегда держу в кошельке — и всем советую: вот как это действует — странно, но факт


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен