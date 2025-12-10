Лавровый лист едва не убил жительницу Башкирии

21:57, 10 дек 2025

В Башкирии врачи Малоязовской центральной районной больницы спасли женщину, которая подавилась лавровым листом во время ужина. О происшествии сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Пациентку доставили в стационар на скорой с признаками острой дыхательной недостаточности. Состояние резко ухудшилось после еды, но сама женщина не могла понять, что именно произошло.

Что показало обследование

Медики провели экстренную фиброгастродуоденоскопию. Эндоскопист выявил инородный предмет в пищеводе — это оказался лавровый лист. Приправа частично перекрыла дыхательные пути. После извлечения листа самочувствие пострадавшей сразу пришло в норму.

Почему это опасно

Особенность лаврового листа — гладкая и жёсткая структура. Из-за этого он способен плотно прилегать к стенкам пищевода и вызывать рефлекторный спазм гортани. Подобные ситуации особенно опасны для детей и пожилых людей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ